Galerii: veevärk avas hiiglasliku veeskulptuuri

Praegu on seda isegi raske uskuda, et terve Tartu linna reovesi voolas alles mõnikümmend aastat tagasi ilma igasuguse puhastamiseta otse Emajõkke. Nüüd enam mitte piiskagi ja ka joogivee kvaliteet on parem, kui enamikes poes müüdavates veepudelites. Tänutäheks kõigile, kes on aegade jooksul aidanud Tartus veevärgi ehitada ning muuta see Euroopa üheks moodsamaks, avaski Tartu Veevärk täna Mati Karmini juhiste järgi valminud skulptuuri.