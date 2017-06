TÜ raamatukogu läheb juulis puhkusele ja kolib

Sellel ajal, kui raamatukogu on kinni, on võimalik raamatute laenutustähtaegu pikendada e-kataloogis Ester. Raamatuid on võimalik tagastada Akadeemia tänava poolse sissekäigu juures asuvasse tagastuskasti tööpäevadel kell 9-17. Kodulehe klienditugi veebis on suletud.

Alates 31. juulist asub TÜ raamatukogu koos pop-up lugemissaalidega vanas Eesti Rahva Muuseumi hoones aadressil Veski tänav 32. Kui kauaks ajutised lugemissaalid sinna jäävad, pole teada.

Struve tänaval on raamatukogu ehitustegevus aasta algusest seisnud. Praegu on üleval hange, et uus ehitaja leida.