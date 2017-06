Maaülikoolis eelistavad sisseastujad veterinaariat

Konkursilt järgneb loodusturismi õppekava (3,60) ja keskkonnakaitse õppekava (3,42), teatas ülikooli pressiesindaja. «Kui möödunud on pool vastuvõtuperioodist, näitab konkurss juba mitmendat aastat järjest suurt huvi veterinaarmeditsiini eriala vastu,» ütles Eesti Maaülikooli vastuvõtu peaspetsialist Eda Aitsen. Ta lisas, et avalduste arv näitab tavapäraselt huvi ka maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise ning keskkonnakaitse erialale. Seda, et varasemast kõrgemat konkurssi on oodata insenerialadele (maaehitus, vesiehitus ja veekaitse), pidas ta rõõmustavaks. Insenerierialade lõpetanute järele on Aitseni sõnul tööandjate seas ka väga suur nõudlus.

Magistriõppes on nii avalduste arvu kui konkursi poolest populaarseimad kaugõppe erialad: majandusarvestus ja finantsjuhtimine, ökonoomika ja ettevõtlus ning energiakasutus.

Kokku on praeguseks maaülikoolis esitatud kõrghariduse esimese astme õppekavadele 1294 avaldust ning magistriõppesse 236 avaldust. Maaülikool ootab avaldusi 19 bakalaureuse-, rakenduskõrghariduse- ja integreeritud õppe õppekavale ning 18 magistriõppekavale. Vastuvõtt kestab 5. juulini nii sisseastumisportaalis www.sais.ee kui maaülikooli peahoones tööpäeviti kell 9 - 15.