Vallikraavis algab reede õhtul mustlastantsupidu

Peo korraldab Tartu mustlasansambel Maljarka koos juhendaja Svetlana Zaikovaga ning seda vaatepilti, kuidas tantsijad tulevad oma kirevais esinemisrõivais, iga seelik kaks ratasklośśseeliku laiust lai, tasub oodata. Maljarkas on, muide, ka mehi.

Ansambel tähistas aasta eest oma kümnendat sünnipäeva umbes samasuguse tänavapeoga kui see, mis kohe ees. Nüüdne sündmus on erakordne külalisesinejate tõttu, kellest kõige nimekam on Dance Hayat.

«Dance Hayat tähendab Kiievi tantsukooli, kus õpetab Ukraina üks paremaid mustlastantsu juhendajaid, naine, kelle vanaema oligi mustlane,» märkis Zaikova.

Svetlana Zaikova/ Kristjan Teedema foto

Ta leidis Dance Hayati juhuslikult Youtubest videosid vaadates.

«Otsisin neid siis veel ja veel ning aina ägedamaks läks,» rääkis ta. «Kuni sattusin Dance Hayati kodulehele, ja siis kirjutasin neile kirja.»

Tuli välja, et Svetlana Zaikova ei ole ainuke, kes neid Eestisse kutsub – ukraina tantsuteatriga oli juba ühendust võtnud Maardus tegutev śõuteater Jagory.

Eesseisval kontserdil saavad kõik Vallikraavi tänavas kokku. Dance Hayat esitab vene mustlastantse, aga ka ukraina ja paljude teiste rahvaste tantse, kokku 12 koreograafiat. Samuti näitavad Maljarka ja Jagory seda, mida oskavad.

Vahemärkusena võib lisada, et eesti tantsijail on õnnestunud saada nõusolek Dance Hayati kunstiliselt juhilt Natalja Kuliśenkolt, kes viib juuli algul nii Tartus kui ka Tallinnas läbi oma meistriklassid ja õpetab uusi koreograafiaid. Neid trenne ootavad tantsijad suure põnevusega.

Reedesel Vallikraavi kontserdil on kohal aga ka üks hiljuti tegutsema hakanud mustlastantsurühm Romaśka, kelle juhendaja on aastaid Maljarkas tantsinud, ning Hellenurmest pärit koosseis Sabrina.

Selle peale, miks mustlastants eestlasi paelub, vastavad Maljarka tantsijad Merike Pullonen ja Pille Priks, et see on põnev, ja annab võimaluse teha tavapärasest midagi erinevat, olla hoopis teises maailmas, soe sõpruskond ja mõnus trenn veel peale kauba.

Danel Ülper, kes lõpetas sel kevadel gümnaasiumi, liitus Maljarkaga vähem kui aasta eest. Ta ema oli sellessamas ansamblis varem tantsinud ning kui ta nägi, et seal juba kaks meest ees tantsivad, tekkis temalgi isu proovida.

Kõik kolm leiavad, et eesseisvale kontserdile tasub tulla juba sellepärast, et võimalust mustlaskultuuri kohata tuleb päriselus ette harva ning nad on kindlad, et kontserdi «Tantsi, ilus tantsi» kava on tõepoolest kultuuriline elamus.