Laulu- ja tantsupeo korraldajad kutsuvad ka tartlasi üles heiskama Eesti lippe

Tuhandete lauljate, tantsijate ja pillimängijate varasem pingutus muutub sel laupäeval ja pühapäeval ülevaks õhinaks ja ühiseks rõõmuks publikuga, mis valgub üle laulukaare ja Kalevi staadioni kümnetesse tuhandetesse kodudesse. «Eestis on vähe perekondi, keda need kaks päeva ei puudutaks,» märkis XII noorte laulupeo üks ideekavandi autor, helilooja ja dirigent Rasmus Puur. Laulu- ja tantsupidu on tema sõnul midagi üdini eestlaslikku ja oma, mille tähenduse näitamise üheks ilusaimaks viisiks võikski olla oma kodu kaunistamine rahvuslippudega.

Idee kutsuda inimesi üles heiskama kahel peo päeval rahvuslippe tekkis laulu- ja tantsupeo meeskonnal. Eesti lipu seaduse kohaselt on igaühel õigus heisata ja kasutada Eesti lippu ajavahemikus kell 8 - 22.