Tippdžäss kõlab Tartus suvelgi

BadaBada koosseisus mängivad elektrondžässi Leo Fumagalli (saksofon), Lilian Mille (trompet, klahvpillid), Antonin Fresson (kitarr, bass) ja Tiss Rodriguez (trummid ja trummimasinad).

Oleg Pissarenko sõnul on TJC jätkanud oktoobri lõpus ERMi restoranis ja Hurda saalis tegevust pärast lahkumist Ülikooli kohvikust uues kvaliteedis. «Me tahame teha kontserte vähem, aga paremini – nii, et need oleksid erilised, et see oleks alati sündmus,» ütles ta. «Meie ülesanne on hoida džässi latt Tartus võimalikult kõrgel. Kontserdid on nüüd ka suvel.»

Kontsert ERMis 28. juuni õhtul tuleb kuulajate ette koostöös festivaliga Juu Jääb, mille pealaval Muhu muusikatalus esineb Pariisi kvartett 29. juunil.

Paar päeva tagasi on valminud Tartu Jazzklubi uus koduleht, mis on ühtlasi loodud Emajõelinna džässikultuuri infokanaliks. Selle avamisel hakkab silma muu hulgas teave rahvusvahelisest džäss- ja rütmimuusika festivalist IDeeJazz, mis tänavu toimub 8.-11. novembrini.