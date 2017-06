Tartu ülikooli õppima asumiseks on avalduse esitanud 4674 kandidaati

Ülikooli teatel on kõrghariduse esimese astme õppekavadele esitanud avaldusi 3870 kandidaati ning magistriõppesse 796 kandidaati. Kuna paljudel õppekavadel, eeskätt magistriõppes, tuleb avaldusega koos esitada kirjalik töö (motivatsioonikiri või magistritöö kavand), siis esitavad paljud kandidaadid oma avaldused alles viimastel kandideerimispäevadel.

Sarnaselt eelmistele aastatele on bakalaureuseõppe päevase õppe kandidaadid kõige enam huvitatud meditsiinist, informaatikast ning õigusteadusest. Avatud ülikooli õppes on enim avaldusi esitatud ettevõtluse ja projektijuhtimise, koolieelse lasteasutuse õpetaja ja õigusteaduse õppekavadele. Magistriõppes on enim avaldusi esitatud õigusteaduse ning turunduse ja finantsjuhtimise õppekavadele.

Tartu ülikool võtab sel suvel uusi üliõpilasi vastu 53 eestikeelsele kõrghariduse esimese astme ja 48 magistriõppekavale. Avalduste vastuvõtt lõppeb elektroonilises infosüsteemis SAIS 29. juunil. Kuni 12. juulini saavad tudengikandidaadid sooritada vajalikke sisseastumiseksameid. Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse 14. juulil.