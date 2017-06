Tammelinna kodukohvikute päev ootab registreeruma

«Eelmisel aastal Tammelinnas esmakordselt aset leidnud kodukohvikute päev võeti kohalike poolt väga positiivselt vastu. Selgelt oli tunda, et on huvi sellise ürituse kordumise üle,» rääkis Tammelinna kodukohvikutepäeva peakorraldaja Triin Fedotova. Tema sõnul on terve aasta vältel tuntud suurt huvi sündmuse ja seal osalemise vastu. «Sellel aasta loodame, et kokku pakub erinevaid maitseelamusi üle 30 kodukohviku!»

Kohvikupäeva peetakse Tammelinnas 13. augustil ja seda korraldatakse koostöös Tartu linna toidu- ja veinifestivaliga. «Usume, et seeläbi satub veelgi rohkem huvilisi Tammelinna nautima selle linnaosa miljööd, arhitektuuri ja loomulikult maitseid,» märkis Fedotova.

Kes tunneb, et tahab pakkuda naabritele ja külalistele maitsvat toitu ja meelelahutust, siis saab end kirja panna enne 23. juulit Tammelinna seltsi veebilehel.

Üks väga populaarne kohvikutepäev tuleb Tartumaal siiski juba varem. See on neljandat korda peetav Elva kohvikutepäev, mis korraldatakse 8. juulil.