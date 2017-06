Juhtide kainuskontroll tuvastas jaanipidustuste jääke

Hommikusel tipptunnil alanud ning keskpäevani kestnud erimeede viidi läbi Tartu linna tiheda liiklusega piirkondades, nagu Narva maanteel, Sõpruse sillal ja Pikal tänaval, vahendas Lõuna prefektuur. Viietunnise kontrollaktsiooni käigus pandi alkomeetrisse puhuma 2204 autojuhti, kellest neli olid oma tervislikku seisundit valesti hinnanud, nentis politseioperatsiooni juhtinud vanemliikluspolitseinik Enn Virk. Need neli juhti kõrvaldati ka roolist.

«Kunagi pole küllalt meenutada, et kui öö on jäänud lühikeseks ning hommikul plaanitakse sõitma minna, tuleb kindlasti iseend risti-põiki inspekteerida ning veenduda, et olete kaine,» rääkis Virk.

Joobes juhtide liiklusest kõrvaldamisel on jätkuvalt oluline iga üksik silmapaar, kes olukorda märkab ja haarab taskust telefoni, lisas Virk. «Seetõttu on politsei tänulik kõigile, kes on liiklusturvalisuse saadikuks ja ohtlikest autojuhtidest ikka ja jälle teada annavad.» Näiteks jaanipühade ajal kõrvaldati Lõuna-Eestis juhtimiselt viis alkoholi tarvitanud juhti, kellest andsid hädaabinumbril teada kaasliiklejad.