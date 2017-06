IRL otsib Tsahkna loobumise järel Tartusse uut linnapeakandidaati

IRLi Tartu piirkonna juht Peeter Laurson nentis lihtsasti: «Siis seda linnapeakandidaati enam ei ole, on suur selgus. See tuli mulle üllatusena, rohkem ei oskagi kommenteerida.»

Eelmistel kohalikel valimistel Tartus kogus Tsahkna 3260 häält, see teeb ligemale 39 protsenti IRLile antud häältest. Tsahkna teatas nüüd, et lahkub erakonnast.

Laurson kinnitas aga, et IRL plaanib endiselt Tartus erakonnana oma nimel all välja minna, see plaan ei ole muutunud.

Margus Tsahkna ise kinnitas Tartu Postimehele, et ta tõepoolest ei osale sügisestel kohalikel valimistel. «Kui ma viimati linnapeaks kandideerisin, siis mul oli selge plaan, kuidas meeri ametis oma ideid ellu viia,» rääkis ta. Olukorras, kus ta on teinud avalduse IRL-ist lahkumiseks, ei ole ta mõistagi enam selle erakonna meerikandidaat ning ta ei plaani praegu liituda ka ühegi teise Tartus kandideeriva poliitilise jõuga. «Kandideerida peibutuspardina, kui tegelikult ei ole plaanis volikogus tööle asuda, on valijate petmine ja see ei ole minu stiil,» kinnitas ta.

Varasemast on teada, et Tartu volikogu liige ja IRL-i kuulunud Ene Ergma plaanib kandideerida nüüd Reformierakonna nimekirjas. Mitmed teised senised IRLi esindajad, teiste seas volikogu IRLi fraktsiooni esimees Jüri Kõre, tahavad kandideerida valimisliidu Tartu Heaks nimekirjas.

Laurson ütles, et ei ole valmis praegu ütlema, kes on nüüd linnapeakanditaat ja kas see võiks olla näiteks Aivar Riisalu. Ka ei tahtnud ta avada võimalike nimekirjaga liitujate nimesid.

«Suurelt jaolt sõltub nimekirja tulemus erakonna reitingust,» tõdes Laurson ja lisas, et praegu küll pole põhjust hirmu tunda, et nad Tartus valimiskünnist ei ületa.