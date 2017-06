Vargad jaaniajal ei maganud

Lõuna prefektuuri kinnitusel on politseile tulnud praeguse seisuga teateid kolmest viimastel ööpäevadel Tartumaal toime pandud vargusest. 22. juunil avastati, et Nõo vallas Vissi külas varastati kaks jalgratast. Tekitatud kahju suuruseks hindas omanik 900 eurot. 24. juunil saabus teade sissemurdmisest Tartus Ropka tänaval asuvasse korterisse, kust varastati kuldehteid ning käekott isiklike asjadega. Kahju suurus on selgitamisel. Sama päeva pärastlõunal varastas seni tabamata isik Tartus Turu tänava rattahoidlast punase-sinisekirju Merida jalgratta. Kahju on 200 eurot.