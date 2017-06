Grupisõidu Eesti meistrivõistlustel panid ratturid kohe tempo peale

Kuid täna oli just selline päev. Nii kui kõlas stardipauk, kruvis ratturite seltskond tugevas küljetuules tempo üles. Teise ringi alguses leidsid kuus meest endas veel ühe kiirema käigu ja ülejäänud osa 170,3 km pikkusest sõidust püsisid nad peaaegu lõpuni koos.

Tuuled läänekaarest puhusid täna Lähte voorte peal tõesti päris tugevalt. Raja piiramiseks mõeldud aiad kippusid mõnel pool lausa ümber kukkuma. Kuus meest, kelle seas ka hilisem pjedestaalikolmik Gert Jõeäär, Alo Jakin ja Rein Taaramäe, tegid kaua üksmeelselt tööd, suurendades iga ringiga vahet ligemale minuti võrra. Selle trio seast ootasidki asjatundjad võitjat, sest kõik kolm on ka väga tugevad temposõitjad.

Teise gruppi kuulus alguses üheksa meest. Üheks tempotegijaks seal oli teiste seas Norman Vahtra. Kolmandasse gruppi jäi alguses 11 meest. Seal vedas gruppi tihti rohkem maastikuratturina tuntud Caspar Austa.

Pärastlõunal sõitis jaanipidustustelt koju arvukalt inimesi ja autoliiklus maanteel oli tihe. Rattureid see eriti ei seganud, sest üritus oli üsna korralikult turvatud. Aeg-ajalt pandi liiklus seisma ning Piibe maantee autodevoog suunati maanteelt ära läbi Lähte aleviku. Küll segas rattureid õhtupoole järjest tugevamaks muutunud tuul ja finišis olid kõik lõpetajad väsinud ilmega.

Üksmeel liidergrupis hakkas murenema siis, kui sõita jäi kaks viimast ringi. Lähtelt välja Vasula suunas tõusule korraldati spurt ning Silver Mäoma ja Alo Jakin said mõneks ajaks eest ära. See vahe jooksis kokku tagasi, kuid grupi rütmi lõi see sassi küll, tõdes pärast sõitu Rein Taaramäe.

Robinal järgnes uusi rünnakuid ning viimasel ringil pääsesid Gert Jõeäär ja Alo Jakin Vasula küla kurvilistel teedel teistelt viis-kuus sekundit eest ära. Järgnes ränkraske vastutuulelõik Piibe maanteeni, kus jooksikud pigistasid endast viimasedki jõuvarud välja. See aga mõjus, sest neile järgi minna ei suutnud enam keegi. Viis kilomeetrit enne lõpujoont oli vahe jälitajatega kasvanud juba rohkem kui minutile. Ainsana püüdis Rein Taaramäe vahet kinni sõita. Kolm kilomeetrit enne lõppu lahutas teda liidritega 45 sekundit. Nüüd oli juba hilja.

Finišisirgele saabusid kõrvuti Gert Jõeäär ja Alo Jakin. Kas oli põhjuseks jõnks konkurendi suunas, mille Jõeäär mõnikümmend meetrit enne finišit tegi või oligi tema jalg tugevam, aga Eesti meistritiitel tuli napi võiduga temale. Jakin oli teine ja Taaramäe veeres üle lõpujoone kolmandana.

Võidumees Jõeäär tunnistas, et võidumõtetega ta starti ei tulnud, sest võitles kehvavõitu enesetundega. «Ühel hetkel läks tunne paremaks, või siis teistel kehvemaks, aga jalg läks heaks õigel ajal,» rääkis Jõeäär Postimehele. Võistlus oli tema kinnitusel väga raske. Järjest tugevamaks muutunud tuul ning lauged, ent pikad tõusud võtsid lõpuks üsna läbi, tõdes ta.

Algusest lõpuni põhjagaasiga kihutamine küpsetas korralikult ära, tõdes pronksimees Rein Taaramäe. «Lõpus oli vahe juba liiga pikk ja ei saanud enam järgi,» rääkis ta viimasest ringist.

Vastne Eesti meister Jõeäär teeb järgmise stardi ratta seljas juba järgmisel nädalavahetusel Estonian Cup maastikurattasõidus. Sealt nädal edasi on ta juba Eesti koondisega Valgevenes, kus on kavas kaks UCI kategooria sõitu. Taaramäe järgmine etteaste on samuti nädala pärast Austria velotuuril. Juuli teine pool on veel lahtine. Ettevalmistused käivad ka Hispaania Vuelta velotuuriks.