Veel üks endine klubihoone läheb lammutamisele

Tartu linnavalitsus määras selle nädala istungil projekteerimistingimused aadressil Turu tänav 21 olemasoleva hoone lammutamiseks ning uue ärihoone püstitamiseks.

Majas on varasemalt tegutsenud klubid, nagu Pattaya, Ahi ning viimati Cleo, mis sulges uksed mullu kevadel. Hoones tegutses umbes aasta söögikoht Pizzeria La Mimosa, mis veebruari alguses teatas oma sotsiaalmeedia lehel, et kuna hoone müüdi maha ja rendileping pitsakohaga lõpetati, tuli ajutiselt uksed sulgeda ja uus koht otsida.

Kuni kuus korrust

Hoone projekteermistingimusi taotles Aqua Marina AS, kes soovib hoone asemele ehitada kuni kuuekorruselise ärihoone, kus esialgu on toitlustuse jaoks ette nähtud 1. korrus. Maja ehitatakse ümber eesmärgiga müüa väiksemaid äripindasid büroodele ja kauplustele.

Tartu arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus ütles, et hoone uus omanik on hinnanud maja seisukorda selliseks, et sinna ei saa olemasoleva hoone pinnalt kaasaegset ärihoonet ehitada ning seega tuleb see lammutada. Kuna tegemist on väga esindusliku kinnistuga kesklinnas, väärib see Arjuse sõnul parimat arhitektuuri. Parima lahenduse saamiseks tuleb arhitektuurivõistlus.

Tartu Postimees proovis töönädala jooksul mitmel päeval ühendust saada samuti hoone omanikuga, kuid seni pole see õnnestunud.