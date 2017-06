Piltuudis: lapsi, kel tuleb pühad haiglas veeta, üllatati magusa ampsuga

Pühade ajal, kui suuremal osal eestlastest on puhkepäevad ja üheskoos pere või sõprade-tuttavatega võetakse aeg maha, on samuti neid, kes ühel või teisel põhjusel lõkke ümber olla ei saa. Ühed neist on haiglas viibivad lapsed. Selleks, et Tartu ülikooli lastekliinikumi patsientidele pühade ajal rõõmu valmistada, otsustas kondiitritoodete valmistamisega tegelev Gustav 24. juunil neid natukene üllatada.