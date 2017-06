Fotod: kahel suvel Emajões pursanud fontään kaunistab tänavu Raadi järve

Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak on Tartu Postimehele öelnud, et purskkaevu veejuga on võrreldes varasemaga paar meetrit võimsamaks tehtud ning ka visuaalsel vaatlusel tundub see nii olevat.

Kaarsilla remondi lõppedes on linnal plaan purskkaev Emajõele tagasi tuua, kuid ehk tasuks fontään siiski Raadile jätta - väikses järvesilmas mõjub see märksa esteetilisemalt kui kaldakindlustuste vahele surutud jõesängis.