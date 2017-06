Tartlasest fotokunstnik ja joonistaja pälvis taas rahvusvahelist tähelepanu

Hallitusefotodega tegi Heikki Leis algust täiesti juhuslikult 2005. aastal, kui oli unustanud keedukartulid mõneks päevaks kastrulisse. Kui ta need avastas, vohas mugulate pinnal võimas hallitus. See ja teiste hallitustega teadlikult tehtud katsetused tundusid talle lõpmatult põnevad ja fotogeenilised.

Leis on enne fotoraamatu ilmumist oma hallitusmaastikke näidatud seitsmel isikunäitusel. Aastal 2011 pani ta pildisarja üles Behance´i veebilehele, kust sai alguse fotode ülemaailmne levik. Neid on avaldatud paljudes ajalehtedes ja ajakirjades, nagu näiteks WIRED, The Telegraph, Daily Mail, The Sun, The Huffington Post ja Zeit ning mitmes kunsti- ja teadusblogis.

Eesti- ja ingliskeelses raamatus «Afterlife» on lisaks fotodele nende autori kirjutatud sissejuhatus, USA mükoloogi Kathie T. Hodge´i artikkel ja tanatoloog Karl Käsnapuu essee elust peale surma. Raamatu on kujundanud Peeter Laurits.

Heikki Leis on ka väljapaistev joonistaja. Ta on ainukene Balti riikidest kutsutud kunstnik, kes osaleb oma loominguga (kaks uut joonistust seeriast «Perfect circle») laupäeval Porvoos avatud kunstitriennaalil.