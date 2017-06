Lõputunnistuse saab rekordarv tervishoiutöötajaid

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektori kohusetäitja, õppeprorektor Kersti Viitkar nentis, et tal on hea meel lõpetajate suure arvu üle, veelgi enam rõõmustab teda, et suurema osa lõpetajate jaoks ei ole see esimene tervishoiualane haridus, mistõttu ei suurene seekordse lennuga niivõrd tervishoiutöötajate arv kuivõrd tervishoiu kvaliteet.

Nimelt on rakenduskõrghariduse tasemel seekord 118 lõpetajat, neist 75 juba töötavat õde, kellel on kas varasem erialane kutseharidus ja nüüd omandavad õe kõrghariduse või kõrgharidusega õed, kes saavad õe erialakoolituse läbimist tõendava diplomi intensiivõenduses, kliinilises õenduses, terviseõenduses või vaimse tervise õenduses.

Lisaks õdedele on aktusel lõpetajaid tervisekaitse spetsialisti, füsioterapeudi ja ämmaemanda rakenduskõrghariduse õppekavadelt ning erakorralise meditsiini tehniku, hooldustöötaja ja lapsehoidja kutseõppekavadelt. Sealjuures lõpetavad esimesed lapsehoidjad, kes on läbinud kutseeksami kõrgkooli juures.

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis toimuvad lõpuaktused kahel korral aastas, suvel ja talvel. Selle aasta veebruaris lõpetas kõrgkooli 148 tervishoiuspetsialisti õe, ämmaemanda, bioanalüütiku ja radioloogiatehniku õppekavadelt.