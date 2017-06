Margus Kohava: Lõplik otsus puidutehase osas selgub hilissügiseks

-Kas olete nüüdseks selgeks mõelnud, mida Eesti tehases tootma hakatakse?

Meil on praegu vaatluse all mitu võimalust. Üks võimalus on teha selline tehas nagu Stendalis, kus toodetakse lihtsalt paberitööstuse jaoks sobilikku tselluloosi. Teine variant on see, et toodetakse ka eriti puhast tselluloosi, mis oleks viskooskangaste tootmise tooraine. Kolmas võimalus on teha ise ka paberit. Viimasel võimalusel on head ja halvad pooled. Ühest küljest hoiab see kokku kulud, mis lähevad tselluloosi kuivatamise ja pakkimise peale. Teisalt teeb see tehase alginvesteeringu palju kallimaks ja paberiturule pääsemine eeldab spetsiifilise investori olemasolu.

Kui räägime tselluloosist, mis on börsikaup, siis seda on võimalik maailmaturul müüa, ilma et oleks tsunftis sees. Väga spetsiifilise paberitoote müümiseks on vaja kedagi, kes on juba selles valdkonnas. Kõigil kolmel variandil on kindlasti ka erinev keskkonnamõju. Hakkame praegu tellima väga põhjalikku turu-uuringut. Kõik sõltub sellest, milliste toodete tasuvus on kõige parem ning milliseid tooteid on realistlik maailmaturul maha müüa. Meie lõplik otsus tehnoloogia ja toodete osas peaks selguma hilissügiseks.

-Kolm Eesti suuremat ülikooli on teie tehase käimalükkamiseks moodustanud akadeemilise nõuandva kogu. Millist nõu te olete neilt küsinud?

See oli ülikoolide initsiatiiv ja moodustamise põhjuseid oli kaks. Esmalt see, et tagada kolme suurima avalik-õigusliku ülikooli teadlaskonna kaasatus uuringuprotsessi. Ettepanek oli see, et kui selgitatakse välja, millised uuringud on vaja teha, siis kolm ülikooli otsustavad, millises koolis on parimad teadmised iga konkreetse ülesande täitmiseks.

Teine asi on see, et kui me tellime ise mingeid teadusuuringuid, siis saame rääkida kolme kooliga korraga. Üks meie esimesi töid on Eesti puidu täpse keemilise koostise analüüs.