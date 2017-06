Video: Tartus saab homsest laenutada elektrirattaid

Elektrijalgrataste laenutuse eestvedaja Tanel Tein märkis, et Tartu kompaktsuse juures peab siin tervislikult ja keskkonnasõbralikult liikumist kõigiti soodustama. Samuti on elektrijalgratas võimalik abivahend, millega turist saab Tartuga iseseisvalt tutvuda. Sestap hakkavadki laenutused vähemasti esialgu paiknema Hotellides Lydia ja Dorpat.

Ratastel on kolm režiimi, tutvustas Tein. Neist üks on sõita edasi ainult oma kondimootori jõul. Arvestades, et jalgrattale on kinnitatud ka üsna kopsakas aku ning elektrimootor, kaalub sõiduvahend omajagu ja rattur saab korraliku treeningu.

Teine variant on pedaale ringi ajada ning mootor toetab edasiliikumist, seda eriti ülesmäge lõikudel. Kolmas võimalus on kasutada ratast mopeediga, keerata parema käega gaasi ja tõsta jalad pedaalidelt jalatoele.

Ühiskasutatavate jalgratastega võib ülikoolilinnas suunduda kaugemates punktides asuvatesse tõmbekeskustesse, nagu Eesti Rahva Muuseum, Roheline park või loodetavasti tulevikus rajatav Arena Tartu multihall, loetles Tein. Elektrijalgrattad võimaldavad tema sõnul läbida vahemaid kiiresti ning jalgu säästvalt, jättes nii aega rohkem linna nautida ja arvukamalt kohti külastada.

Hotell Lydia hotellijuht Kristo Seli arvas, et kaugelt tulnud külaline võtab elektrijalgrataste kasutuse kiiresti omaks. «Meie hotelli külalised on Tartu suhtes uudishimulikud, nad soovivad sageli lühikese ajaga näha palju.» Seli arvates võivad külalised ratastel sõita ka muidu harva külastatavasse Annelinna sealset elu jälgima või Raadi mõisaparki linnulaulu kuulama. Tein lisas omalt poolt, et ratta akud kestavad umbes 35 kilomeetri jagu, mis tähendab, et Rahingele veeparki või Ülenurmele põllumajandusmuuseumisse sõitmiseks sobivad sõiduvahendid samuti. Laenutada saab rattaid poolest tunnist kuni mitme ööpäevani.

Seli leidis ka, et rattasõit on alati võimalus mitte üksnes sihtkohta jõudmiseks, vaid et nautida saab kogu teekonda. «See on kindlasti eelis, mida ka turist tahab kasutada,» leidis ta.

Sõiduvahendid soetasid ühiselt valimistel kandideerida kavatsev Tartu Eest, Roheline park, hotell Dorpat ja hotell Lydia. Teini sõnul on see koostöö hea näide, kuidas Tartut saab koostöös erasektoriga arendada kiiremini, kui seda täna on tehtud. «2013. aastal lubatud esimene jalgrattalaenutus pole nelja aastaga veel Tartusse jõudnud, mis on selgeks näiteks, et otsuste langetamine ja koostöö erasektoriga ei suju piisavalt kiiresti. Seda peab muutma,» rõhutas Tein.

Rohelise pargi arendaja, Cesana Grupi esindaja Annika Oja sõnul käivad elektrijalgrattad ja Tähtveres Kreutzwaldi tänava äärde kerkiva linnaku kontseptsioon omavahel tihedalt kokku. «Eesti Maaülikooli ja Tartu Näituste messikeskuse kõrvale loodav Roheline park kui Tartu uus visiitkaart panustab uuendusmeelsusele ja keskkonnasäästlikkusele.» Ta lisas, et park soovib pakkuda parimaid võimalusi huvilistele nendeni jõuda ning seetõttu on kohe valmimas ka kergliiklustee lõik, mis teeb kesklinnast kohale jõudmise mugavamaks.

Kahes homme avatavas laenutuses on esialgu sõitjate käsutuses kümme ratast. Elektrijõul liiguvad rattad kuni 20 km/h.