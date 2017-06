Fotouudis: Elva uus kunstmuruväljak on vutilahinguteks peaaegu valmis

Elva kunstmuruväljaku ehitamiseks võttis FC Elva ligi 300 000 eurot laenu, 100 000 euroga (ning laenu garantiikirjaga) toetas Eesti jalgpalliliit (EJL) ning tööde alguses eraldas Elva linnavolikogu puude mahavõtmiseks ja platsi aluspõhja ehituseks 50 000 eurot.

Esialgu pole Elva gümnaasiumi kõrval paikneval väljakul küll valgustust, kuid klubi otsib aktiivselt rahalisi vahendeid, et see puudus kõrvaldada, nõnda et platsil saaks pallile pihta ka pikkadel ja pimedatel sügisõhtutel.