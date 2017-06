Tampere Maja tegevjuht ühines uue valimisliiduga

Sakari Neuvonen on Tartu Soome seltsi esimees ja Pagulasabi tugiisik. «Tartu on alati olnud rahvusvaheline linn, praegugi elab Tartus üle 50 erineva rahvuse. Ise tulin ka nii-öelda majandusliku pagulasena, kui 1990. aastate alguses oli Soomes majanduskriis ja mind ähvardas ajakirjanikuna töötuks jäämine. Pagulaste tugiisikuna püüan teha oma osa, et Eestis ei tekiks selliseid probleeme, nagu mõnes teises riigis,» selgitas Neuvonen. Ta lisas, et kuna Tartu on andnud talle väga palju, siis soovib ta nüüd teha midagi Tartu heaks.

Tartu linnavolikogus on praegu esindatud kaks valimisliitu, Vabakund ja Isamaaline Tartu Kodanik kokku 6 esindajaga. Selle aasta jaanuaris otsustasid mõlema valimisliidu esindajad minna lähenevatele valimistele ühendatud nimekirjaga, et näidata kodanikuühiskonna soovi ja võimet luua Tartus tugev ühisplatvorm reaalse alternatiivina parteinimekirjadele.