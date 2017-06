Tartu ülikooli kantsleriks kandideerib 17 inimest

Tartu ülikooli personaliosakonna juhataja Kristi Kuningas ütles, et etteantud tähtajaks esitas oma kandidatuuri 17 inimest. Milline on kandideerijate tase ja kas nende hulgast ka sobilik inimene leitakse, ei julgenud Kuningas veel öelda.

«Ma ei ole jõudnud nende kõigiga veel tutvuda, sest enamus kandidaate tuleb alati viimasel õhtul või ööl. Seega ma ei ole valmis taset kommenteerima,» sõnas Kuningas.

Samuti ei julgenud Kuningas pakkuda, mitu vooru kandidaatidele tehakse. «Kõigepealt analüüsime dokumendivooru ja selle põhjal toimuvad vestlused. Kuna vahepeal on pühad, siis see väga kiiresti ei toimu. Voorude arv sõltub ka sellest, kui tugevad on kandidaadid, aga dokumendivooruga kokku tuleb 2-3 ikka,» rääkis Kuningas.

Uue kantsleri nimi võiks selguda hiljemalt augustiks. «Täpse kuupäeva ümber ei hakka ma spekuleerima, aga me tahame seda teha nii kiiresti kui saame. Teine asi on see, et kui me valime inimese välja, siis tõenäoliselt võtab ta omale mõtlemisaja,» sõnas Kuningas.

Viimati pidas Tartu ülikooli kantsleri ametikohta Andres Liinat, kes lahkus sellelt töölt jaanuari alguses.