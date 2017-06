Hea tahtega said jaaniajaks puhtaks 37 kodu aknad

Evelyn Vanamb meenutas neid inimesi, kelle juures nad käisid ning ütleb, et kõik kohtumised on olnud väga erilised.

«Enamuses olid Annelinna korterid, kuid puhtaks on saanud ka eramute aknad Tammelinnas ning korterid Raekoja platsi lähistel,» kirjeldas ta. «On olnud niisuguseid vastuvõtte, kus perenaisel on kõik valmis sätitud: ajalehed ning puuvillased lapid. Ning alguses on suhteliselt kahtlustavalt suhtutud aknapesijate mikrofiiberlappidesse.»

Evelyn Vanamb sõnul võtsid neid enamasti vastu väga eakad naised, kellest mitmed on üle elanud küüditamise ning peaaegu kõigil neil on suur probleem liikumisega.

«Paljud on aktiivsed Postimehe lugejad ja tellijad, enamus ei kasuta nutiseadmeid,» lisas ta. «Lemmikloomi oleme kohanud vähe. Meenuvad üks häbelik kass ning valjuhäälselt igat liigutust kontrolliv koer.»

Nende prouade puhul on aga hästi tavaline olnud see, et nad ei soovi kuidagi võlgu jääda ning sel teemal vastuvaidlemine ei ole Evelyn Vanambi sõnul tulnud kõne allagi, mis sest et vabatahtlik aknapesija tegi oma tööd puhtast aitamise rõõmust.

«Kõige erilisem kingitus on olnud villased sokid, kuid šokolaadikarbid ja tahvlid, mida töötegijaile kaasa pakutakse, on olnud tavalised,» ütles Evelyn Vanamb.

Vabatahtlikke, kes juunikuu aknapesutöös Tartus kaasa löid, oli kokku 16. Enamuses keskealised naised, umbes kolmandik neist aga üliõpilased.

«Kõik nad on olnud väga suure südamega inimesed, kes tunnevad rõõmu sellest, et on suutnud korraks kõrvale panna oma igapäevased kohustused ja aidanud kedagi, kes seda tõesti vajab,» ütles Evelyn Vanamb.

Evelyn Vanamb kuulub ühte maailma suurimasse vabatahtlikke ühendavasse organisatsiooni Art of Living, mis on pühendunud inimväärtuste arendamisele ning vägivallatu ja stressivaba maailma loomisele. Üks vabatahtlike seisukohti on, et kõikidest kõige rikkamad on need, kes jagavad iseennast ehk inimese varanduse mõõduks on see, kui palju ta jagada suudab, mitte see, kui palju ta kokku kuhjab.