Tartu maavanem: Loksa erand loob haldusreformis uue olukorra

Teadupärast säästis valitsus 15. juunil oma otsuses Loksa linna sundliitmisest Kuusalu vallaga, kuigi omavalitsus ei vasta elanike arvu (5000) miinimumkriteeriumile. Haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondliku komisjoni istungil leiti, et selline otsus tekitab juriidilises mõttes uue olukorra, kuna see annab võimaluse taotleda erandeid ka teistele omavalitsustele, kelle elanike arv jääb kriteeriumile alla.

Kui mõni omavalitsus otsustab valitsuse sundliitmise määruse vastu riigikohtusse minna, siis on Loksale tehtud erand nende jaoks väga tugev argument, vahendas komisjonis räägitut komisjoni liige, Tartu maavanem Reno Laidre. Tema sõnul on ülimalt tõenäoline, et haldusreformi suhtes pidevalt eitaval positsioonil olnud Nõo ja Luunja vald Tartumaal seda võimalust kasutavad.

Nii tekib omakorda võimalus, et kohus tulevikus tühistabki valitsuse määruse. Arvestades aga, et kohalikud valimised on juba väga lähedal, võib see viia uute valimisteni mitte üksnes nimetatud Tartumaa valdades, vaid ka terves Tartu linnas, sest Luunja on plaanis ühendada justnimelt Tartuga.

Kordusvalimised oleks kindlasti halb perspektiiv ja praeguseks järele jäänud halbadest variantidest ongi parim see, kui valitsus teeb Loksa erandi taustal erandi ka Luunjale ja Nõole, leidis komisjon.

Valitsus teeb Lõuna-Eestit puudutava haldusterritoriaalse muutmise otsuse tõenäoliselt 29. juunil. «Kõige hullem on, kui mingit otsust ei tule, sest valimistega seotud toimingute tähtajad on juba sedavõrd lähedal,» leidis Laidre.