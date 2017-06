Elva Perekodu vahetas nime

Sihtasutuse juhataja Gerda Kiipli-Hiir selgitas, et viis aastat tagasi asutas Elva linnavolikogu sihtasutuse Elva Perekodu, mis võttis üle Elva väikelastekodu töö. Aeg on aga edasi läinud ja enam pole tegemist üksnes asenduskoduga – oma tegevust on järjest laiendatud ning nüüdseks pakutakse ka rehabilitatsiooniteenust, perenõustamist ja omatakse Järve eralasteaeda. «Kõik head asjad säilivad, lihtsalt väga hea laps sai uue nime,» muigas Kiipli-Hiir.

Kiipli-Hiir lisas, et nimevahetuse aeg tundus ka selles mõttes mõistlik, et seoses haldusreformiga kavandatakse nende sihtasutuse baasil piirkondlikku kompetentsikeskust. Juba praegugi osutatakse teenuseid ka Elva ümbruse omavalitsustele, kõige kaugemalt käiakse rehabilitatsiooni teenusele Valgast.

Lisaks on järgmisel aastal muutumas sotsiaalhoolekandeseadus, mille järgi saab perekodust asendushoolduse üks vorm, kus pakutakse asenduskodu teenust perevanematega. «Siis olnuks meie senine nimi lausa eksitav,» märkis Kiipli-Hiir.

Juhataja sõnul on inimesed neid üles leidnud ning nende teenuseid kasutatakse päris usinalt. Järve lasteaias on sügisest kolm rühma ligi 60 kohaga, rehabilitatsiooni teenust osutatakse praegu aga ligi viiekümnele perele, kus on kasvamas puudega laps. Asenduskodus on 32 kohta.