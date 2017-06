Vandalismiakt või poliitiline sõnum? Luunja hobune võõbati öösel lillaks

«Maalri» kätetööd silmitsedes tuleb tõdeda, et tööd on ta teinud põhjalikult ja isegi professionaalselt. Hobune on pealaest kabjaotsteni ühtlaselt lillaka värviga kaetud. Samas pole toekale rändrahnule, millele skulptuur toetub, värvi tilkunud.

Värvitud on ilmselt spreivärviga, pakkusid läheduses töötavad malevlased, kes avastasid hobuse värvimuutuse täna hommikul. Eile õhtul oli skulptuur veel sellist värvi, nagu 27 aastat pargis seisnud pronkstaies ikka - sinakaspruun. Kasutatud on metallivärvi, mida vihm ei pese ning käega hobust paitades värvi sõrmedele ei jää.

Luunja vallavanem Aare Anderson tõdes, et värvi muutnud hobune võib alevikule küll rohkem tähelepanu tuua, kuid nii skulptuuri siiski jätta ei saa, sest see pole väärikas, ega hobusele omane värv. «Tellime puhastuse. Spetsialistid vaatavad, kuidas seda teha,» sõnas ta.

Kes ja mis eesmärgil kuju võõpamas on käinud, pole vallavanema kinnitusel teada. Jutte, et haldusreform pani hobuse vihast lillaks tõmbuma, on kostunud ka Andersoni kõrvu. «Väga rängaks kuriteoks sellist huligaansust ilmselt pidada ei saa, kuid oleme asjast piirkonnapolitseinikku teavitanud.»

Vallavalitsus on asunud uurima, millised firmad skulptuuride puhastamisega tegelevad. Kui palju läheb puhastustöö maksma, pole esialgu teada, sest pakkumisi veel ei ole, nentis vallavanem.

Monument põllumehe parimale abilisele püstitati Luunjasse 1. mail 1990. aastal, mil tähistati kohaliku riigimajandi 70. aastapäeva. Skulptuuri autoriks on Endel Taniloo. Mälestusmärgi õnnistas sisse Mustvee koguduse õpetaja Eenok Haamer.