Tallinna põlengust teataja eksis majanumbriga ja väljakutse said ka Tartu päästjad

Häirekeskuse avalike suhete juht Jaana Padrik märkis, et häirekeskus registreeris kell 14:02 kutse Põhja-Tallinnasse Nisu 28 aadressile. Päästjatele anti koheselt edasi väljasõidukorraldus. Nelja minuti jooksul laekus häirekeskusele kokku 12 kõnet, milles teatati sellest sündmusest, kinnitas Padrik.

Üks helistaja teatas aga kell 14:03 sündmusest Nisu 26, selgitas Padrik. Sellise numbriga maja Nisu tänaval on aga ainult Tartu linnas, mistõttu said väljasõidukorralduse ka Tartu päästjad ja Tartu kiirabi.

Padriku kinnitusel edastab häirekeskus kollegiaalsed vabandused asjata välja sõitnud Annelinna päästjatele ja Tartu kiirabile. Lõuna päästekeskuse päästetöö- ja juhtimisteenuse nõunik Toomas Arumägi leidis, et alati on parem siiski väljakutsele reageerida ja kontrollida, kas kõik on korras.