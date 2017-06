Metsarajale tõmbas eluohtliku traadi eramaa omanik

Piirkonnapolitseinik Anti Peiponeni sõnul on maaomanik tunnistanud, et soovis piirata oma territooriumil liikumist. «Paraku tegi ta seda võtetega, mis võivad inimeste tervise või elu ohtu seada,» tõdes ta.

Peiponeni sõnul oli maaomanik aastaid tagasi suusõnalise kokkuleppega andnud huvilistele loa kasutada tema maal olevaid terviseradasid. Seega oli nii mõnelgi inimesel tekkinud harjumus seal jalutada ning maastikurattaga sõita. Seni polnud seal sellest probleeme tekkinud.

Peiponen avaldas kahetsust, et omanik püüdis oma õigust rakendada viisil, mis võinuks kellelegi saatuslikuks saada. «Tegelikult piisanuks, kui ta oleks välja pannud tähistused eramaa piirile ning andnuks aega tervisesportlastele uue olukorraga harjuda. On kahetsusväärne, et selle asemel otsustas ta ebainimliku ja eluohtliku käigu kasuks. Õnneks keegi viga ei saanud,» tõdes ta.

Ühtlasi toonitas piirkonnapolitseinik, et kui maaomanik ei soovi oma kinnistule kõrvalisi inimesi liikuma lasta, tuleb tal ala just siltidega nähtavalt tähistada. Kui see on tehtud, võivad võõrad maal viibida vaid omaniku loal.

Politsei alustas juhtumi üksikasjade selgitamiseks kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb kehalise väärkohtlemise katset