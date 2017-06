Venelaste antiradarid rändasid Eestis prügikasti

Mõlemad juhtumid leidsid aset 16. juunil. Esmalt sisenes piirikontrolli Venemaa numbrimärgiga sõiduauto Kia, mida juhtis 32-aastane Vene kodanik. Sõiduki kontrollimisel avastas piirivalvur auto kindalaekast antiradari. Juhile selgitati, et antud seade on Eestis keelatud ning teda hoiatati, et järgmisel korral see konfiskeeritakse. Peale vestlust viskas juht Eestis keelatud seadme vabatahtlikult ära ning sisenes riiki.

Õhtul saabus Luhamaa piiripunkti riiki sisenevale suunale piirikontrolli Kasahstani vabariigi numbrimärgiga sõiduauto Toyota, mida juhtis 40-aastane Vene kodanik. Ka selle masina kontrollimisel avastas piirivalvur sõidukist antiradari. Peale vestlust piirivalvuriga viskas seegi juht juht antiradari vabatahtlikult ära.