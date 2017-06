Kaluriküla galeriis tuleb ilmsiks inimese ja looduse lootusetu suhe

Õues on ka üks installatsioon, mis hakkab oma värvidevärelust näitama siis, kui pilvede vahelt tuleb välja päike. Galerii katuse all on koha leidnud video- ja fotokunsti ning akvarelle ja skulptuurseid teoseid, aga samuti saab vaadata kristallide kasvamist mitmemeetrisel nööril. Ühes teoses on kasutatud Varnjas vohavate võilillede seemneid.

Kuraator Pjotr Belõi ütles täna Voronja galerii õuel vahetult enne nüüdiskunstinäituse „Avatud piirid” avamist Tartu Postimehele, et väljapanekut võib vaadata kui inimese ja looduse vastastikuse suhte kajastust. Inimene võib küll armastada loodust ihust ja hingest, aga loodus on meie vastu ükskõikne, nii et tegemist on vastamata, lootusetu armastusega. Seda mõtet on väljendanud omal moel juba Puškin ja Rilke. Kui ta seda selgitas, lendas tema laubale sääsk. „Meie ja looduse suhe on umbes nagu meie ja sääse suhe,” lisas ta.

Kunstnike Jevgeni Jufiti, Jelena Slobtseva, Sergei Denissovi (Varnjas esitab ta oma loomingut Sergei Denikini nime all), Ivan Karpovi, Deniss Patrakejevi, Vlad Kulkovi ja Vladimir Jaški teoseid, millest mõnedki arenevad aja jooksul, saab Voronja galeriis vaadata 27. augustini kolmapäeviti, neljapäeviti, reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti kell 12-18.