Orienteerumise MMile Lõuna-Eestisse on oodata pea 50 riigi sportlaseid

Maailmatasemel orienteerujad võistlevad nädala jooksul sprindis, sprinditeates, lühirajal, tavarajal ja teatejooksus. Võistluskeskus asub Tartus, kuid erinevatele võistlusetappidele saab kaasa elama minna lisaks Lõuna-Eesti pealinnale ka Viljandisse, Rõugesse ning Tartu Maratoni radade lähistele Vitipallu.

Eesti koondise suurimad ootused kodusel MMil on Kenny Kivikas, Timo ja Lauri Sild ning naistest Annika Rihma ja Evely Kaasiku. «Olen suutnud teha oma treeningmahtudes rekordi. Usun, et sellele on kaasa aidanud suusatreeningud ja soojas kliimas laagerdamised. Ettevalmistushooaeg on lootustandev,» ütles Kaasiku, kelle miinimum eesmärk on jõuda MMil 15 parima sekka.

Hiljutisel sõjaväelaste MMil kulla võitnud Timo Sild on samuti heas vormis. Üha paremasse vormi on tõusmas ka tartlane Kenny Kivikas, kes saavutas möödunud kuul Soomes toimuval MK-etapil hinnalise 15. koha ning Lauri Sild, kes sai sõjaväelaste MMi tavarajal maha 6. kohaga.

MMil on kohal kogu välismaa paremik, sealhulgas mitmekordne maailmameister prantslane Thierry Gueorgiou, kes teeb Eesti toimuval MMil oma karjääri viimased jooksud.

Lisateave orienteerumise MMi kohta veebilehelt www.woc2017.ee.