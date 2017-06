Galerii: Eesti kauneimad vissid on Marga ja Olivia

Rootsist tulnud kohtunik Gill Zeilon rääkis, et mõlema lehma vahel käis tihe rebimine, kuid eriti üllatas teda kogu Eesti punase tõu kvaliteet. «Marga on kauneim enda tõu esindaja, keda ma iial näinud olen,» ütles Zeilon, kes on tegelenud aretustööga ja hinnanud lehmatõuge paljudes riikides.

Eesti tõuloomakasvatajate ühistu esimees Tanel-Taavi Bulitko rääkis, et võistlusel hinnatakse looma puhul tervikut, mitte ainult ilusat välimust. Täiuslikul lehmal peab olema hea udar, tugevad jalad ja mahukas kere, mis suudaks võimalikult palju muru väärindada. Ilusa välimuse ja hea piimatootlikkuse kõrval on aga oluline ka taltsas iseloom ning ta peab tegema koostööd enda esitlejaga.

Eesti põllumajandusmuuseumis valiti Eesti kauneim viss 27. korda. Konkursil võistles punase tõu ja holsteini tõu kategooriates kokku 87 lehma. Oma kauneimad vissid olid Ülenurme areenile kohale toonud 17 loomakasvatajat üle Eesti.