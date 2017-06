Miks keelas keskkonnaamet mootorrataste mäkketõusuvõistluse?

Vastab keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader:

Ürituse toimumiskoha naabruses avastati sel aastal I kaitsekategooriasse kuuluva väike-konnakotka asustatud pesa. Pesapaik asub Natura 2000 kaitsealade võrgustikku kuuluval Otepää hoiualal, mille üks kaitse-eesmärkidest on väike-konnakotka elupaiga kaitse.

Keskkonnaamet on seisukohal, et kavandatud üritus on seotud tugeva ja pikaajalise müraga, millega häiritaks oluliselt Otepää hoiuala kaitse-eesmärkideks olevate linnuliikide, sh kaitsealuse väike-konnakotka pesitsust ja kaitstava liigi soodsat seisundit. Võistlus on kavandatud lindude pesitsusperioodile, mil linnud on tundlikud suuremate häiringute suhtes. Seetõttu me ei nõustu mootorrataste mäkketõusuvõistluse korraldamisega mainitud alal 17. juunil 2017.