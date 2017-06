Amfetamiinikullerid paiskasid mustale turule suures koguses meelemürki

Süüdistatavaid selles kriminaalasjas on tegelikult veelgi rohkem. Täpsemalt 14. Neist neli ei olnud nõus prokuratuuri ettepanekuga sõlmida karistuskokkulepe ning kohtu ette jõuavad nemad hiljem juba üldmenetluses. Praegu viibivad nad vahi all. Kümme inimest kuulas aga noruspäi, kuidas kohtunik nende karistused ette luges.

Süüdistuse järgi käitlesid 30-aastane Nikolai, 33-aastane Andrei, 37-aastane Aleksandr mullu sügisel suures koguses narkootilisi aineid, peamiselt amfetamiini. Nikolai ja Aleksandr said lisaks süüdistuse meelemürgi alaealistele andmises ning nende kasutamises narkomuuladena. Kriminaalmenetlust juhtinud ringkonnaprokurör Tatjana Tamme sõnul on kahtlus, et viiest kilogrammist Eestisse jõudnud amfetamiinist ühe kilogrammi tõid riiki alaealised.

Aleksandrile pandi süüks veel ka ebaseadusliku relva ja laskemoona käitlemist suures koguses.

Kokku mõisteti tänase otsusega süüdi kaheksa meest ja kaks naist vanuses 30 – 49. Uurimisandmete järgi teenisid nad meelemürgi edasimüügiga üle 33 000 euro väärtuses raha ja vara. Summa riigituludesse väljanõudmiseks konfiskeeritakse mitmelt inimeselt sularaha ja üks Narvas asuv korter.

Mitmed süüdistatavad on seisnud kohtu ees ka varem ning neid on karistatud nii reaalse- kui tingimisi vangistusega. Pikim liitkaristus mõisteti 36-aastasele Marekile, kes peab koos varem mõistetud karistuse ärakandmisega nüüd rootsi kardinate taga seitse pikka aastat.

Venemaa kodanik Nikolai avaldas juba kinnipidamise järgselt soovi, et teda saadetaks riigist välja, lootes nii pääseda Eestis karistuse kandmisest. Prokuröri sõnul peab ta siiski osa viie aasta ja kuue kuu pikkusest vanglakaristusest Eestis ära kandma. Seejärel saadetakse ta justiitsministeeriumite kokkuleppel Venemaale ja talle kehtestatakse 10 aasta pikkune Eestisse sisenemise keeld.

Kahte naisterahvast, kes on varem kriminaalkorras karistamata, karistas kohus tingimisi vangistusega.

Tegelikult oleks pidanud kohus otsuse välja kuulutama juba eile, kuid üks süüdistatav ei ilmunud kohtusaali. Kohtunik andis politseile ülesande kohaldada sundtoomist ning täna pärastlõunal olid kõik süüdistatavad kenasti kohal.

Prokuröri kinnitusel jõudis amfetamiin Tartusse Narvast. Aine pärineb arvatavalt Venemaalt Ivangorodist, kuid kuidas see üle kahe riigi vahelise kontrolljoone jõudis, ei õnnestunud menetluse käigus kindlaks teha.

Amfetamiini käideldi nii Narvas, Tartus kui ka Tallinnas. Tamme sõnutsi ei kohkunud seltskond ka sellest, kui mullu detsembris esimesed isikud nende seast kinni peeti.

Meelemürki edastati pulbri kujul. Joobe tekitamiseks seda lahustati ja süstiti. Arvestades, et 1,3 grammist piisab kümne inimese uimastamiseks, oli Eestisse jõudnud viie kilo näol tegemist ülisuure kogusega. Umbes kolm kilo sellest jõudis paraku ka narkomaanideni.

Narkootikumide liikumisest Tartu piirkonnas rääkides tõdes Tamm, et aeg-ajalt õnnestub politseil kõik vahendajad tabada ja pealt kuulatud telefonikõnedest nähtub, et tekib momente, mil Emajõelinnas narkomaanid meelemürki kätte ei saagi. Siis tekib aga jälle inimesi, kes otsustavad selles vallas kuritegelikku tulu teenida.