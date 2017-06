Reedel avatakse kaasava eelarve toel valminud Aparaaditehase taskupark

Taskupargi muudab omapäraseks tema ajalooline taust ja asukoht, sest endise tehasehoovina oli tegemist tööstusmaastikuga, mis on tänaseks saanud täiesti uue näo. Lisaks erinevatele kõvakatetele on pargis olulisel kohal rohelus: leidub nii murukatet ja teisaldatavaid peenrakaste, hoovi istutatakse viljapuud ning juba on koha leidnud kasvuhoone.

Külastajaid ootab palju erinevaid tasapindu istumiseks ja lauatenniselauad aktiivseks tegevuseks. Väiksemate rõõmuks on taskupargis liivakastikompleks ja tehislombid.

Tehase poolt pakutakse külalistele kergeid suupisteid, avatud on restoranide Karritehas, Trikster Tihane, Aparaat ja MyItaly terrassid.

Programm algab 16. juunil kell 18. Tegevused taskupargis jätkuvad laupäeval Müürilille täikaga.