Esmakordselt toimub ainult meestele mõeldud jooksuvõistlus

Nimelt toimub 29. oktoobril Käärikul võistlus nimega Võimatu 10, kuhu on osalema oodatud vaid mehed. Võistlusrada saab alguse Kääriku suusastaadionilt ning kulgeb lähiümbruse metsa- ja kruusateedel. Osalejad läbivad osa Kekkose rajast, tõusevad kahel korral Seinamäele ning seiklevad Kääriku järve vahetus läheduses.

Võistluse üks korraldajatest, MTÜ Eesti firmaspordi liit tegevjuht Marti Soosaar ütles, et eesmärgiks on teha Eesti kõige raskem 10-kilomeetri pikkune jooksuvõistlus, kus rajal on mitmed looduslikke ja tehislikke takistusi. Muu hulgas tuleb osalejatel üle pea vees olla ja neljakäpukil sada meetrit üles joosta. Raskeks teeb võistluse seegi, et oktoobri lõpu ilm võib olla üsna heitlik.

Soosaar rääkis, et ühelt poolt sai võistluse idee alguse sellest, et ainult naistele mõeldud liikumisüritus on juba olemas, kuid teiselt poolt sai ta indu juurde ühelt oma Taanis elavalt tuttavalt, kes on sealt sarnaseid üritusi korraldanud.

Soosaar tõdes, et kindlasti on naisi, kes rajal suurepäraselt hakkama saavad, kuid arvas, et miks mitte teha võistlust ainult meestele.

Korraldajad on pannud osalejate arvule ka piiri: rajale pääsevad 200 esimesena registreerunud osalejat. Praegu on võistlusel kirjas 50 meest.

Jooksuvõistlusel on Soosaare sõnul osalejate piir, kuna takistustega rajale ei saa massistarti anda. Osalejad lastakse rajale kindla ajavahemiku järel. Kui võistlejaid oleks väga palju, veniks stardiaeg väga pikaks.

Korraldaja arvas, et jooksuvõistlusest Võimatu 10 võiks saada traditsioon, millega järgnevad aastad jätkata. Täpsem teave võistluse ja hindade kohta ürituse kodulehel www.voimatu10.ee