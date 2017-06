Nutikas lahendus: Luunja Apothekas müüdi esmakordselt Skype´i vahendusel peavaluravim

Vajadus innovaatilise lahenduse järele nagu Skype´i vahendusel rääkiv apteeker tulenes Apotheka ketti omava Terve Pere Apteegi OÜ juhatuse liige Kadri Ulla sõnul eelkõige tööjõupuudusest. Ta rääkis, et varem oli Luunjas apteek avatud korra nädalas ja suvel oli see apteekrite puuduse tõttu suletud, kuid nüüd on apteek avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel.

Ulla sõnul on kaardistatud mitmed apteegid, kus on Luunjale sarnane probleem ehk noored ei taha jääda maapiirkonda tööle ja kvalifitseeritud inimesed on kõik linnas tööl. Ta lisas, et vaikselt luuakse ka teistesse maapiirkonnas olevatesse apteekidesse samasugune lahendus.

Keegi ei jää hätta

Ulla rääkis, et keegi ei pea muretsema tehnika kasutamisoskuse pärast, kuna klienditeenindaja teeb kõik vajaliku ise ära. «Teenus on sama nagu varem, patsient suhtleb lihtsalt apteekriga Skype´i vahendusel ja ravimi annab talle klienditeenindaja,» nentis ta.

Skype’i vahendusel rääkiv apteeker on ise Tallinnas ja tagab põhjaliku nõustamise apteegis. Kõik väljastatavad ravimid kontrollib üle erialatöötaja videosilla abil. Apteekrit abistab apteegis klienditeenindaja.

Nutikas lahendus

Tartumaa Arendusselts MTÜ juhatuse liige Lilian Saage sõnul otsitakse Tartumaale just selliseid nutikaid variante. «Apotheka lahenduse näol ongi tulnud nutikus maapiirkonda,» rõõmustas ta.

Luunja vallavanem Aare Anderson kiitis samuti uudse lahenduse heaks ja nentis, et apteegis ei saa kogu aeg proviisor kohal olla, kuid inimesed vajavad ikkagi apteekri abi. «Minu meelest on täiesti super asi välja mõeldud,» tõdes ta.