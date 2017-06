Tartus avati uus puitelementide tehas

Juba möödunud aastal Klaasi tänaval valminud 6000-ruutmeetrise netopinnaga tehas on kõige kaasaegsema omalaadse tootmisega tehas Eestis, kus kasutatakse Saksamaa ettevõtte Weinmann terviklikku integreeritud tootmisliini.

«See tootmisviis annab võimaluse pakkuda kõrgekvaliteedilist toodangut. Peamiseks tegevusalaks on puitkarkasselementide tootmine, kuid antud tehnoloogia ja masinatega on võimalik toota ka erilise disaini, suuruse ja kujuga toodangut. Võimalik täita nii personaalseid projekte elamute kui ka äriliste eesmärkidega hoonete ehitusel,» rääkis ettevõtte juhataja Lauri Tuulberg vastvalminud tehasest.

Welement AS meeskonda kuulub 20 inimest. Ettevõte on sel aastal keskendunud peamiselt Rootsi, Norra ning Soome turgudele, kuid erinevaid elamute ja ärihoonete projekte on planeeritud ka Eestisse.