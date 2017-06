Fotod: Pisarate pargis mälestati juuniküüditamise ohvreid

Ammuseid, ent jätkuvalt valusaid sündmuseid meenutades rõhutas vabadusvõitleja Hando Kruuv, et küüditamist ei tohi unustada ning valvsust ei tohi kaotada kaotada ka tänases, näiliselt turvalisemas maailmas. «Kui sinu naabriks on hunt või karu, siis võid teda sööta nii palju kui tahad, tema jääb ikkagi hundiks või karuks,» põrutas Kruuv.

Üks mälestusürituse korraldajatest Rein Koch, kes ise koha peal viibida ei saanud, nentis oma läkituses, et massiküüditamine tähendas brutaalse protsessi algust, mille mõju tunnevad eestlased oma kodumaal veel praegugi. «Kui 1934. aasta rahvaloenduse andmetel moodustasid eestlased riigi rahvastikust 88,1 protsenti, siis 2010. aastal 68 protsenti,» märkis Koch.

Ta lisas, et 1941. aastal alanud genotsiid on jätnud sügava jälje meie rahva teadvusesse ja sellest jagu saamine võtab veel kaua aega. «Eestlased on ikka veel murtud,» kõlas Kochi karm tõdemus.

Pärast kohalviibinute sõnavõtte seati väikses rongkäigus sammud Paulise kiriku juurde, kus toimus tõsisele päevale pühendatud jumalateenistus.