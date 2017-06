Ka kõige pessimistlikum teadlane ei arvanud, et see geeniteadus nii keeruline on

Mis on geenifoorum? Kui lihtsalt vastata, siis see on rahvusvaheline konverents Tartus, kus maailma tunnustatud teadlased räägivad geenidest ja sellest, kuidas geenid aitavad paremini mõista haigusi ning mida geenid veel mõjutavad. Näiteks, kas ja kuidas nad mõjutavad käitumist ning millised on üldse kõige värskemad arengusuunad geeniteaduses.

«Neile inimesele, kel teaduslik taust täiesti puudub, võib konverentsi vorm olla pisut keeruline,» ütleb Tõnu Esko.

Kui geenifoorum 17 aastat tagasi alustas, siis ei olnud inimese genoomi veel järjestatud. Nüüd läheb genoomi järjestamiseks aega nädal ning nüüd on neid maailmas analüüsitud tohutu hulk – teadlastel on, mida arutada.

Piltlikult öeldes aitab geeniinfo ennustada seda, kas kolme kuu pärast reede pärastlõunal hakkab sadama või mitte.

Üha suurema info analüüsimine on aina paremini võimalik, kuna arvutid on läinud võimsamaks ja kiiremaks ning jutt geenidest ei saagi lõppeda, seda tuleb aina juurde.

Tõnu Esko ütleb, et kui võrrelda praegust aega 17 aasta taguse ajaga, siis selgeks on saanud vaid see, et kõik on väga keeruline. Veelgi keerulisem, kui ka kõige pessimistlikum teadlane seda algul arvas.

Kui esialgu tundus, et inimese genoomis on ehk kümmekond mutatsiooni, mis kirjeldavad ära selle, miks tal on risk haigestuda diabeeti või saada infarkt või vähkkasvaja, siis nüüd on saanud selgeks, et nende raskete haiguste mõjutajaiks ei ole mitte mõnikümmend, vaid sajad ja isegi tuhandeid mutatsioonid ning kõik on palju keerulisem kui algul ennustati.

Just niisugusest tõdemusest sai tänavune konverents ka pealkirja – suurandmete roll personaalses meditsiinis.

See tähendab, et kui üldse inimese genoomist mingit sotti saada tahta, on vaja teada väga palju infot. Sealhulgas inimese terviselugu, käitumismustreid, temas elavate bakterikooslusi, keskkonna mõju, ostlemiseelistusi – ühesõnaga väga-väga palju teavet, et teri sõkaldest eraldada.

Silmapaistvad esinejad

Tõnu Esko sõnul on üheks silmapaistvaks esinejaks kindlasti Mark Caulfield Suurbritanniast.

Just Suurbritannia Ühendatud Kuningriigis on võetud eesmärgiks ära kirjeldada 100 000 inimese genoom, fookuseks väga rasked lapseea haigused, samuti vähkkasvajad, et jälile saada, mis haiguseni on viinud ja mis selle vähi arengut mõjutab.

Mõni aeg tagasi ilmus Eesti ajakirjanduses uudis, et meilgi on järjestatud 2500 inimese DNA. Eesti tervisesüsteemil on samuti väga oluline õppida, mismoodi geeniinfot inimese tervise heaks kasutada ning millist tagasisidet inimesele tema geenidest üldse anda.

Ka tuleb esile tõsta USA esinejat Ingrid Borecki, kelle ema on eesti päritolu, ja kes on varemgi Eestis käinud – küll oma juuri otsimas. Farmaatsiafirmas, millega ta on seotud olnud, arendatakse ravimeid eelkõige lähtuvalt inimese geneetilisest informatsioonist, ning alles seejärel pöördutakse loomamudelite poole.

Esko sõnul on viimaste aastate geenifoorumitel väga teretulnud ka erasektorist pärit ettekandjad, et kuulda kas ja kuidas teadusinfo võiks olla kasulik erasektori vaatevinklist.