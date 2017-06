Kohus saatis bussipaviljonis noorukit süüdata üritanud mehe vangi

Politsei sai teate vägivallajuhtumist 3. juuni õhtupoolikul kella 20 paiku. Esialgse informatsiooni järgi ründas võõras mees noorukit Tartus Narva maanteel asuva bussiootepaviljoni juures. Pärast vägivaldset kontakti ründaja lahkus ning kannatanu pöördus ise politsei poole.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri süüdistuse kohaselt üritas Rainis süüdata tulemasinaga bussi oodanud noormehe püksipõlvi. Kui see ebaõnnestus, lõi süüdistatav kannatanut jalaga rindkere piirkonda. Sellega pani süüdistatav toime karistusseadustikus kirjeldatud kehalise väärkohtlemise, millega sai kahjustada kannatanu tervis.

Tartu politseijaoskonna juhtivuurija Kalle Valli sõnul on mistahes vägivald õigustamatu ning taolistele avalikus ruumis toimepandud vägivallategudele reageerib politsei alati täie tõsidusega. Seetõttu asus politsei kuriteoteate laekudes operatiivselt selgitama teo toimepanijat.

Kiireloomulise uurimise käigus kogutud erinevate tõendite alusel selgitati välja, et kuriteos kahtlustatav on 27-aastane Tartu mees. «Loetud päevad pärast vägivaldset vahejuhtumit pidasime kuriteos kahtlustatava mehe kinni ning toimetasime ta jaoskonda. Vestluses uurijatega tunnistas mees oma teo üles,» märkis Vall.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Evelin Merilaine sõnul ei ole see süüdistatava esimene seadusevastane tegu. «Kuna süüdistatav on varem kohtu poolt karistatud ja uus kuritegu oli toime pandud katseajal, mõisteti talle karistuseks reaalne vangistus,» märkis prokurör pressiesindaja vahendusel. Ta lisas, et politsei tegeles juhtunut uurides tõesti kiiresti ja asjaolud selgitati välja vähem kui nädalaga.

Möödunud reedel peetud istungil mõistis Tartu maakohus süüdistatavale kokkuleppemenetluses karistuseks kuue kuu pikkuse vangistuse, kuid koos talle varem mõistetud karistuse ärakandmata osaga tuleb tal kanda kolme aasta, viie kuu ja 26 päeva pikkune reaalne vangistus. Menetluskuludena tuleb tal tasuda 441 eurot. Kohtuotsus on vaidlustatav 15 päeva jooksul.