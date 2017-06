Galerii: säravad noored olid vastuvõtu aukülalised

162 koolilõpetajat Tartu ja Tartumaalt saavad tänavu koos kooli lõputunnistusega kaasa kiituskirja, kuld- või hõbemedali. Sealjuures on Tartu linna koolidel tänavu rekordiline medalisaak: 44 kuld- ja 54 hõbemedalit, lisaks 46 noort, kes lõpetavad kiitusega kutseõppeasutuse.

Kummardusena silmapaistvate õpitulemuste eest esines abiturientidele laulja Liis Lemsalu. Omapoolse käepigistuse andsid Tartu maavanem Reno Laidre ja Tartu linnapea Urmas Klaas.

Laidre tõdes nende arukate noorte ette astudes, et kohtumine parimate abiturientidega on tema jaoks aasta üks meeldivamaid sündmuseid. See annab talle kogu aastaks kindlust hakata vastu, kui keegi väidab, et noortel pole ei lugemisoskust ega tööharjumust. «Nende inimestega tahan ma koos tulevikku luua,» sõnas maavanem noorte poole vaadates.

Urmas Klaas soovitas noortel aga kaaluda mõistuse ja südamega seda, mida edasi teha. Ta meenutas enda ema, kes pojale keskkooli lõpetamiseks andis kaasa rea õpetussõnu ning viimaks soovitas otsustada tuleviku radasid valides selle järgi, mida ütleb süda. Klaas lisas, et kõigi nende valikute juures, mis abiturientidel ees seisavad, on üks faktor, mida mõõta pole võimalik: õnnefaktor.

Hugo Treffneri gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetav Elo Maria Pauman tõdes aga õnnest rääkides, et see on justkui pätsike savi, mille saab igaüks ise enda jaoks sobivasse vormi voolida. Peaasi on mitte jääda nurisema, et see savi pole vormitav.