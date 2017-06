Ihaste tee algusesse kavandatakse korterelamute kvartaleid

Planeeringuala 6,9 hektaril asub Annelinnas. Planeeringusse on kaasatud krundid Ihaste tee 2b ja 2c ning Ihaste põik Ihaste teest kuni Lammi tänavani. Planeeringu koostamisel on lähtutud aastatel 2007-2008 korraldatud rahvusvahelise arhitektuurivõistluse Europan 9 võidutööst.

Planeeringuga on kavandatud kolme korterelamumaa krundi moodustamine. Kruntide hoonestusalad on paigutatud ribadena nii, et moodustuvad ühishoovidega kvartalid, mille vahele jäävad üldkasutatavad haljasalad.

Hoonestusalale planeeritud hoone(d) tuleb liigendada nii horisontaalselt kui vertikaalselt, ühel hoonestusalal võib olla üks kuni 6-korruseline hoone või hooneosa, mis külgneb 1-3-korruselise hoone(osa)ga.

Lisaks korterelamumaa kasutusotstarbele on jäetud võimalus kuni 10 protsendi ulatuses kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone kasutusotstarbe määramiseks. Ihaste tee ja Ihaste põik nurka kavandatud hoonestusalale on seatud tingimus, et hoone esimese korruse ulatuses tuleb kavandada avalikkusele suunatud teenindusfunktsioon.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 3. - 17. juulini Tartu infokeskuses raekojas.