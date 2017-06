Tartu bussihange ootab kohtu otsust

Tartu halduskohtus jõudis täna istungil arutamisele MRP Linna Liinide vaidlus selle üle, kas nende pakkumuse mittevastavaks tunnistamine Tartu linna poolt on õiguspärane. Vaidlus käib selle üle, kas hinda võis pakkuda poole aasta kaupa, Tartu linn hankijana küsis aasta hinda. Linn on varem seadnud sellise vaidluse mõistlikkuse kahtluse alla tõdemusega, et kui ka MRP käsitlus oleks õige, ei võimaldaks see neil ometigi võita, sest ümber tuleks arvutada ka kõik teised pakkumused.

Tartu linnasekretär Jüri Mölder ütles, et selle vaidluse kohta ei ole tal uusi kommentaare anda. Kohus on aga keelanud hankel edasiste toimingute tegemise.

Mölder ütles, et oodata ei tule praegustel andmetel siiski kaua, sest kohus lubas otsust järgmiseks nädalaks.

Tartu linnavalitsus avas Tartu bussihanke pakkumused veebruaris, hanke võitja peaks linnaliinidel tööd alustama kahe aasta pärast juuli algusest.