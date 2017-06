Holmi arhitektuurivõistlus: ehitada parki või pargi asemel?

Tartu abilinnapea Laur ütles, et žürii tegi eile esimesel kokkusaamisel ära põhjaliku töö, mulje on hea, aga pingerida muidugi veel ei ole.

«Kavandites on kaks teed, mida mööda minna,» sõnas Laur. «Üks tee, kus majad on pargis, autorid võtavad pargiidentiteedi ja lisavad hoonestuse. Teine tee on need kavandid, mis vaatavad kesklinnalikku tihedust ja kesklinnalikku linnaruumi. Kaks sellist arenguvõimalust on esindatud.»

Laur lisas, et žürii analüüsib paljusid aspekte: teostatavus, liiklus, kokkulangevus krundipiiridega ja palju muud.

«Krundipiirid on olulised, aga me ei tahaks nii suurt mahtu, nagu need krundid seal praegu on. Tahame rohkem liigendatust,» ütles Laur.

Holmi arhitektuurivõistlsele esitati kaheksa tööd. Ajakava järgi peaks žürii parimad selgitama 22. juuniks.