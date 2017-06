Tartu koolides oli tänavu rekordiline medalisaak

Tartu linnapea Urmas Klaas märkis, et Tartu õpilased ja õpetajad on teinud väga head tööd, sest tänavune medalisaak ehk kokku 98 kulda ja hõbedat on viimaste aastate rekord. Varasematel aastatel on medalisaajaid olnud 80-90 ringis.

Tartu linn premeerib tublisid koolilõpetajaid ka rahaliselt. Kuldmedaliga lõpetanud noor saab 200 euro suuruse stipendiumi, hõbemedali ja kiitusega lõpetanu 150 eurot. Kokku maksab linn tublidele õppuritele preemiaks 23 900 eurot.

Kõige rohkem medalisaajaid oli Hugo Treffneri gümnaasiumist, kus kuldmedali sai 16 ja hõbemedali 25 lõpetajat.