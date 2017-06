Kas inimesel endal on oma geeniandmetega midagi ka peale hakata

Kuidas saab teadustöö tulemusena kogutud andmetest ka inimesele endale väärtuslik info, sellest kõneldakse Tartu Ülikooli aulas toimuval infopäeval homme, 14. juunil algusega kell 15.

Ka on see koht, kus on võimalik om küsimusi küsida ja vastuseid saada. Eriti on osalema iidatud geenidoonoreid ja nende perearstid.

Kui kuni 2011. aastani oli geenivaramu peamine eesmärk ulatusliku andmebaasi loomine ja sellel põhinevate teadusuuringute läbiviimine, leidmaks seoseid genoomivariantide ja inimese fenotüübi – sealhulgas haiguste vahel, siis alates sellest aastast on Eesti geenivaramus võimalik lõpule viia kõigi geenidoonorite genotüpiseerimine.

See tähendab, et kõigile geenidoonoreile koostatakse personaalsed geenikaardid, mis loovad uued võimalused just personaalsete haigusriskide hindamiseks ja nende selgitamiseks neile, kes seda tõesti soovivad.

Analüüsides inimese geeniandmeid ja lisades sinna keskkonna-, tervisekäitumise ja tavapärased haigusandmed on võimalik leida igale inimesele võimalikult hästi sobiv haiguse ennetus- või raviplaan. Näiteks aitavad geeniandmed arstil leida igale inimesele kõige sobivam ravim sarnaste alternatiivide seast ja panna paika õige doos, kuna iga inimene reageerib ravimitele natuke erinevalt.

Kui inimene teab oma pärilikke riske, saab ta ka ise muuta oma tervisekäitumist nii, et neid riske oleks võimalik vähendada.