Loodus- ja täppisteadused said digitaalse mikroskoopiaklassi

Uued mikroskoobid on internetiühenduse ja wifiliitega. Kõike, mida üliõpilased näevad mikroskoobis, on võimalik kuvada seinale või vaadata nutiseadmest. Samuti on võimalik mikroskoobiga teha väga hea kvaliteediga fotosid uuritavast preparaadist ning hiljem andmeid analüüsida.

TÜ arengubioloogia lektor Martin Kärner märkis, et see tähendab neile õppekvaliteedi hüppelist paranemist. «Nüüd jääb rohkem aega tegeleda üliõpilastega. Kui üks inimene näeb midagi, mida teistel preparaadis ei ole, saame seda kõike koos vaadata ja ka analüüsida. Siiani selline võimalus puudus,» ütles ta.

Digitaalse mikroskoopiaklassi seadmed on soetatud Tartu ülikooli Astra projekti Per Aspera ning molekulaar- ja rakubioloogia instituudi toel ning ökoloogia- ja maateaduste instituudi kaasabil.