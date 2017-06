Pildid: Tartumaad tabas tõsine vihmasadu

Lõunakeskuses rahulikke pühapäevaõhtuseid sisseoste teinud inimesed avastasid ühel hetkel, et nende jalad on märjad. Kaupadelt silmi tõstes sai näha, et terve koridor oli vett täis valgunud ja kümnetest kohtadest tilkus laest vett. Järelikult pidi sadu olema väga tugev.