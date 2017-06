Toasoe põgeneb hruštšovkadest läbi seinte

Termofotodele jäädvustatakse nähtava valguse lainepikkuste asemel infrapunased lainepikkused, mis on tegelikult soojalained. Nii on pildile jäädvustatud korraga kogu seina temperatuur, selgitas linnavalitsuse teate vahendusel Tartu regiooni energiaagentuuri ekspert Kalle Virkus.

Hruštšovkadest tehtud termopildid näitavad, et suurimad soojakaod on külmasildades akende ümbruses, radiaatorite kohal akende all, paneelivuukides, tellisseintes seotisridade kohal ning rõdude kinnituskohtades. Hästi on näha kohad, kus soojustus puudub või on halvasti paigaldatud.

Kui võrrelda renoveeritud ja renoveerimata hoonete termopilte, siis erinevus on silmatorkav, tõdes Virkus. Enamus külmasildasid ja soojust hästi läbilaskvaid alasid on kadunud tänu ühtlasele katkematule soojustusele. Ka akende ümbruse külmasildu saab oluliselt vähendada paigutades aknad fassaadi tasapinnale,“ kommenteeris ekspert.

Nutika linnaosa projektiga liitunud 22 ühistut on jõudnud projekteerimisetappi. Kõigil on sõlmitud lepingud tehnilise konsultandi ning rekonstrueerimistööde projekteerijaga.